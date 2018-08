La Corée du Sud, une « société âgée »

Photo : KBS News

La Corée du Sud est désormais une « société âgée ». Sa population ayant 65 ans ou plus représente 14,2 % du total, avec 7,11 millions au mois de novembre 2017. Soit une hausse de 340 000 personnes sur un an.Il aura donc fallu seulement 17 ans pour que sa part dépasse le seuil des 14 %, à partir duquel les Nations unies définissent une société âgée. Le chiffre était de 24 ans pour le Japon, la population la plus vieille au monde.En revanche, la population en âge de travailler, c'est-à-dire les personnes âgées de 15 à 64 ans, a diminué de plus de 110 000 individus, pour la première fois dans l’histoire du pays. Evidemment, cela menace l’économie nationale. Selon les résultats d’une étude, le recul de 0,1 % de la population de cette tranche d’âge peut entraîner la baisse de 0,3 % du PIB.Pire encore, le nombre des moins de 14 ans a plus fortement chuté. De fait, il a diminué de 130 000 personnes sur un an.De l’avis des experts, si on prend en compte le taux de natalité, l’un des plus bas au monde, la population en âge de travailler risque de reculer encore de 10 % en 2030.