Moon Jae-in évoque la nécessité pour l’Etat de garantir par la loi le versement de la pension nationale

Photo : KBS News

Le président de la République a donné des instructions à son équipe pour qu’elle étudie les moyens pour l’Etat de garantir le versement de la pension nationale à tous ses assurés. Moon Jae-in a tenu ces propos, hier, lorsqu’il présidait une réunion hebdomadaire de ses premiers secrétaires et de ses conseillers.Ces remarques interviennent pour tenter de dissiper les inquiétudes de la population. Beaucoup craignent que les fonds de pension nationale ne se tarissent à terme. Du coup, ils demandent à ce que la loi stipule le versement obligatoire par l’Etat, comme c’est déjà le cas pour le régime des retraites des fonctionnaires et des militaires. L’occupant de la Maison bleue aurait donc évoqué une telle nécessité.Pour cela, il est indispensable de modifier, dans la loi concernée, la clause sur la responsabilité de l’Etat. Une clause jugée floue et dont l'amendement appelle un débat parlementaire. Or, l’exécutif ne se montre pas favorable à la révision du texte.En tout cas, hier, le chef de l’Etat a demandé de réformer, de manière exhaustive, toutes les retraites, en consultation avec le Parlement et sur la base d'un consensus national.