La Corée du Nord relâche un touriste japonais

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a libéré, puis expulsé un touriste japonais qu’elle retenait depuis le début du mois. Il s’agit d’un vidéaste dénommé Tomoyuki Sugimoto. Il se serait rendu au Nord via la Chine pour y voyager et aurait été arrêté près du port de Nampo.La KCNA, l’agence officielle du pays communiste, a annoncé avoir décidé de l’expulser pour des raisons humanitaires. Une décision qualifiée de singulièrement rapide par rapport aux cas précédents.Un journaliste nippon accusé d’espionnage en 1999 avait été relâché deux ans plus tard. Un autre Japonais arrêté en 2003 pour trafic de stupéfiants l’avait été en 2008.Certains y voient un geste de Pyongyang pour l’amélioration de ses relations avec Tokyo. Le gouvernement de Shinzo Abe s’est toutefois refusé à tout commentaire.