Moon Jae-in affiche sa volonté de maintenir le cap de ses politiques économiques

Photo : YONHAP News

En conseil des ministres aujourd'hui, le président Moon Jae-in a de nouveau exprimé sa détermination à garder le cap pour l’ensemble des trois politiques économiques phares de son gouvernement, à savoir la croissance dopée par les revenus, l’innovation et la concurrence loyale. Cependant, ses détracteurs revendiquent l’abandon notamment de la première.Selon le numéro un sud-coréen, ces trois politiques devront être menées ensemble, et non séparément. Et la forte revalorisation du salaire minimum, contestée notamment par les auto-entrepreneurs, n’est qu’un exemple concret de la politique de croissance dopée par les revenus.Pour le locataire de la Cheongwadae, le paradigme économique passé risque de pérenniser la faible croissance, voire le creusement du fossé entre les riches et les pauvres et les pratiques déloyales.Moon a également insisté sur le fait que cette année, les travailleurs urbains enregistraient une forte hausse de leur revenu mensuel moyen par rapport à l’an dernier. Et d’ajouter qu’il faudra préparer des mesures séparées pour tirer à la hausse celui des autres foyers et que pour cela, le gouvernement a augmenté plusieurs aides sociales.