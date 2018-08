Le déplacement de Pompeo à Pyongyang annulé à cause d’une lettre de Kim Yong-chol

Photo : YONHAP News

Vous vous souvenez de l'annulation par le président des Etats-Unis du nouveau voyage à Pyongyang de son secrétaire d’Etat, à l’origine prévu cette semaine. Donald Trump avait alors invoqué un manque de progrès dans le processus de dénucléarisation de la Corée du Nord.Mais selon le Washington Post, Trump a pris une telle décision à cause d’une lettre envoyée par Kim Yong-chol, le vice-président du Parti nord-coréen des travailleurs en charge des relations avec le Sud.Selon le chroniqueur du journal Josh Rogin, spécialisé dans la diplomatie, plusieurs responsables de l’administration américaine ont confirmé que vendredi, peu avant l’annonce de la décision, Mike Pompeo avait reçu une lettre secrète de la part de Kim, qu'il a montrée à son président. Son contenu aurait convaincu les deux hommes que le déplacement de Pompeo ne serait pas un succès.Pour le moment, on ne connaît pas le contenu exact de la missive, mais il serait suffisamment agressif pour conduire à ce rétropédalage.Le jour même de l’annulation, le visage de la diplomatie américaine s’est entretenu par téléphone avec son homologue sud-coréenne Kang Kyung-wha. A en croire le département d’Etat, les deux ministres ont réaffirmé que l’objectif des deux alliés était une dénucléarisation définitive et entièrement vérifiée du pays communiste. Ils se sont engagés en même temps à maintenir leur pression sur le régime de Kim Jong-un jusqu’à ce que celui-ci la réalise.