Le Japon continue de revendiquer la souveraineté des Dokdo

Photo : KBS News

Le gouvernement japonais a adopté aujourd’hui en conseil des ministres son livre blanc annuel sur la défense. Or, cette année encore, pour la 14e année consécutive, il y revendique la souveraineté des Dokdo. Il précise que le contentieux territorial autour de ces îlots n'est toujours pas tranché. Situés en mer de l’Est entre la péninsule et l’archipel, ils sont actuellement administrés par la Corée du Sud.La réaction de Séoul ne s’est pas fait attendre. Le ministère des Affaires étrangères a convoqué le chef de mission de l’ambassade du Japon à Séoul Koichi Mizushima. Il a alors dénoncé une revendication injuste et appelé Tokyo à la retirer immédiatement.Par ailleurs, le Japon y a rayé l’expression « nouvelle phase de menace » pour qualifier la Corée du Nord. Une expression qu’il avait intégrée l’an dernier.Et à propos de la politique nord-coréenne de Séoul, le document en question a souligné la nécessité de scruter avec une attention particulière son impact sur les relations intercoréennes.