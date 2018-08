Affaire « Druking » : le procureur indépendant rend publics les résultats de son enquête

Photo : YONHAP News

Le procureur indépendant Huh Ik-bum et son équipe ont conclu samedi dernier leur enquête sur l’affaire « Druking », du nom de ce blogueur actuellement jugé pour avoir manipulé des commentaires postés sur Internet dans le but d’influencer l’opinion. Hier, ils en ont fait connaître les résultats définitifs.Selon eux, l’actuel gouverneur de la province de Gyeongsang du Sud Kim Kyoung-soo a bel et bien organisé le trucage de commentaires en ligne avec le blogueur en question, et ce en faveur de celui qui serait investi candidat du Minjoo à l’éventuelle présidentielle anticipée, en l’occurrence Moon Jae-in. Kim, alors député du même parti, prévoyait que le pays devrait organiser l’élection en cas de destitution de la présidente d’alors, Park Geun-hye.Hier, l’équipe du procureur spécial a par ailleurs inculpé neuf autres personnes soupçonnées d’être impliquées dans le scandale.