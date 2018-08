Un jeune sud-Coréen tué par balles dans la ville philippine de Cebu

Photo : YONHAP News

Un sud-Coréen d’une vingtaine d’années a été tué par balles aux Philippines.A en croire un responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, le meurtre s’est produit dimanche vers 18h, l'heure locale. La victime est décédée sur le coup après avoir reçu huit balles dans le corps, dans un motel situé dans la ville de Cebu.Les autorités locales ont ouvert une enquête. Elles semblent avoir identifié un principal suspect et redoublent d’efforts pour l’interpeller.Le ministère a fait se rendre sur place son consul dans la ville et un policier sud-coréen basé aux Philippines. Il a également annoncé qu’il travaillerait en étroite collaboration avec les enquêteurs philippins et qu’il leur avait demandé de mener une investigation rapide et exhaustive.Les meurtres de sud-Coréens dans l'archipel sont fréquents.