Jeux asiatiques : la journée de mardi rapporte quatre nouvelles médailles d’or

Photo : YONHAP News

La moisson sud-coréenne se poursuit aux Jeux asiatiques de Jakarta-Palembang. Hier, le pays a décroché quatre nouvelles médailles d’or : une en cyclisme sur piste et trois en tir à l'arc.En cyclisme d'abord, l’équipe féminine de poursuite s’est imposée face à sa rivale chinoise. Elle était composée de Kim You-ri, Kim Hyun-ji, Lee Ju-mi et Na Ah-reum. Celle-ci est ainsi devenue triple médaillée d’or de la compétition et l’athlète sud-coréen le plus titré aux Jeux, tout sexe confondu. Elle était déjà montée sur la plus haute marche du podium dans les épreuves de course sur route en individuel et du contre-la-montre sur route.En tir à l'arc, les sud-Coréens ont raflé trois médailles d’or dans les épreuves masculine et féminine d'arc à poulies par équipes et d'arc à double courbure individuel hommes.Et ce mercredi, le joueur de soft tennis Kim Jin-woong a lui aussi remporté le métal le plus précieux au simple hommes. En finale, il a battu l’Indonésien Alexander Elbert Sie sur le score de 4 à 2.La Corée du Sud reste toujours calée à la troisième place avec un total de 121 médailles : 33 en or, 40 en argent et 48 en bronze.