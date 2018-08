Washington n’envisage pas de suspendre d’autres exercices militaires avec Séoul, selon James Mattis

Photo : YONHAP News

L’administration américaine continue de faire pression sur la Corée du Nord. Après l’annulation du voyage à Pyongyang du secrétaire d’Etat Mike Pompeo, initialement prévu cette semaine, elle a lancé une mise en garde cette fois sur ses exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud.Hier, le secrétaire à la Défense James Mattis a en effet déclaré que son pays n’envisageait pas de suspendre d’autres manœuvres. Lors d’un point de presse, il a évoqué le fait que les deux alliés avaient déjà décidé de suspendre plusieurs exercices importants de l'année, afin de soutenir la mise en œuvre des résultats obtenus au sommet de Singapour entre Donald Trump et Kim Jong-un. Une décision qu’il qualifiait de « geste de bonne volonté ». Et d’ajouter que « nous ne prévoyons pas pour le moment d’en arrêter d'autres », tant que le président Trump ne donnera pas l’ordre d’y revenir.Le chef du Pentagone a également laissé entendre qu’il pourrait faire le lien entre ces manœuvres et les résultats des pourparlers sur la dénucléarisation du Nord. Effectivement, il a affirmé que « nous verrons comment se passent les négociations, puis nous déciderons de l'avenir. Et nous soutiendrons les diplomates ».