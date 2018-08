Moon Jae-in procède cette semaine à un remaniement ministériel partiel

Photo : YONHAP News

Le président de la République s’apprête à remplacer cette semaine certains de ses ministres. Un remaniement qui vise à mieux préparer l’acte II de son quinquennat. Environ six ministres devraient ainsi quitter le gouvernement. Il s’agirait notamment de ceux de l’Education, de la Défense, de l’Emploi et de l’Environnement.La Maison bleue a annoncé avoir décidé de leur départ après avoir fait le bilan de leur action. Elle semble également avoir trouvé leurs remplaçants.Même s’il est encore un peu tôt, des noms sont, comme toujours, déjà cités. On parle par exemple de l’actuel chef d’état-major Jeong Kyeong-doo à la tête du ministère de la Défense, et de la députée du Minjoo Yoo Eun-hye au poste de ministre de l’Education.Précédemment, la présidence avait évoqué la possibilité de nommer une figure de l’opposition dans le cadre de la « gouvernance coopérative ». Mais cette fois, ce ne serait pas le cas.