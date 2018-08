Suh Hoon invoque un désaccord nord-coréano-américain pour expliquer l’annulation du voyage de Pompeo à Pyongyang

Photo : KBS News

Le patron du service national du renseignement (NIS) s’est exprimé hier devant le Parlement. Suh Hoon a alors répondu aux questions de députés sur la raison de l’annulation du voyage du secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo en Corée du Nord.Selon lui, un désaccord entre Pyongyang et Washington sur leurs revendications respectives en est à l’origine. Concrètement, le premier avait demandé au second de clore en premier lieu la guerre de Corée, tandis que les Etats-Unis avaient exhorté le pays communiste à présenter avant cela une liste de leurs sites et armes atomiques en vue de se dénucléariser complètement.Interrogé sur l’objectif concret de cette dénucléarisation, le directeur du service d’espionnage a affirmé que le Nord devrait se débarrasser dans un premier temps d’au moins 60 % de son arsenal, puis du reste à terme.A propos du rôle de Moon Jae-in lors de son prochain sommet avec Kim Jong-un, prévu en septembre, Suh a indiqué qu’il consisterait à appeler une fois encore le régime communiste à abandonner son programme nucléaire.