Un cargo quitte le port de Busan pour la route de l’Arctique

Photo : KBS News

Un porte-conteneur a quitté ce matin le port de Busan, dans le sud-est de la Corée du Sud, direction les mers arctiques. D’une capacité de 3 600 équivalents vingt pieds (EVP), le « Venta Maersk », de l’armateur danois Maersk, leader mondial du fret maritime, peut naviguer en toute sécurité même lorsque les eaux sont gelées.Le cargo a pris la mer avec environ 1 000 conteneurs à son bord. Destination : le port de Saint-Pétersbourg, via l’océan Arctique puis le port allemand de Bremerhaven.La route maritime du Nord est présentée comme une potentielle alternative à la voie classique qui passe par le canal de Suez. Les distances réduites permettent de gagner jusqu’à deux semaines.Pour le moment, la navigation est possible uniquement en été, lorsque les glaces polaires fondent, et nécessite le passage d’un brise-glace. Mais si la surface de la banquise continue de régresser, elle le sera tout au long de l’année.La Corée du Sud a un atout géographique, puisqu’elle est relativement proche de la route en question. Elle s’attend à ce que son port de Busan serve de point de départ et d’arrivée des navires qui l’emprunteront.