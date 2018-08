Pas de changement pour Séoul sur ses exercices militaires avec Washington

Photo : YONHAP News

Après la déclaration de James Mattis sur les exercices militaires sud-coréano-américains, Séoul a annoncé que pour le moment, aucun changement n’était intervenu. Et d’ajouter que par conséquent, leur programme demeure tel qu'il a été convenu par les deux alliés après l’entrevue de Singapour en juin entre Donald Trump et Kim Jong-un. Ils ont alors décidé de reporter les manœuvres « Ulchi Freedom Guardian » et celles des Corps de leurs Marines.Un responsable du ministère des Affaires étrangères a également expliqué que le processus de paix et de dénucléarisation de la péninsule devrait se poursuivre coûte que coûte, et que Séoul continuerait à travailler dans ce sens en étroite coopération avec Washington.Dans ce contexte, la Corée du Nord garde toujours le silence sur l’annulation du nouveau voyage de Mike Pompeo à Pyongyang, annoncée il y a cinq jours. Ce qui contraste avec sa réaction à celle du sommet Trump-Kim du 12 juin à Singapour.Le leader américain l’avait d’abord annulé le 24 mai. Dès le lendemain, l’Etat communiste avait publié un communiqué en vue de l’amener à revenir sur sa décision.