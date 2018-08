La reprise des manoeuvres Séoul-Washington devra être liée au processus de dénucléarisation

Photo : YONHAP News

Toujours à propos des exercices militaires Séoul-Washington.La Maison bleue a elle aussi commenté l’annonce faite par le chef du Pentagone. Selon elle, James Mattis a laissé entendre que ces manoeuvres, y compris celles déjà suspendues, pourraient reprendre. Mais cela devra être décidé en fonction de l’évolution du processus de dénucléarisation de Pyongyang et en concertation sud-coréano-américaine.Lors d’un point de presse, son porte-parole Kim Eui-kyeom a précisé que les deux alliés n’avaient pas encore discuté de leur reprise et que l’administration américaine n’avait pas encore demandé non plus d’en parler.Par ailleurs, Kim a réfuté les critiques, selon lesquelles le prochain sommet intercoréen de Pyongyang ne devra pas avoir lieu dans le contexte actuel où il n’y a pas de progrès tangible dans le processus de dénucléarisation. Cela dit, pour le porte-parole, l’entrevue entre Moon Jae-in et Kim Jong-un pourra jouer un plus important rôle, d’autant plus que les négociations Washington-Pyongyang sont dans l’impasse.