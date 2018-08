Téléviseurs : Samsung et LG conservent leur leadership mondial

Photo : YONHAP News

Le géant sud-coréen de l’électronique Samsung et son compatriote mais néanmoins rival LG continuent de dominer le marché des téléviseurs. Au premier semestre de l’année, leur chiffre d’affaires combiné s’approche de la moitié du total mondial : 29 % pour le premier et 17,5 % pour le second. Ainsi, ils écrasent leurs concurrents japonais et chinois.D’après un rapport du cabinet d'études de marché IHS Markit, entre janvier et juin, un peu plus de 99 millions de téléviseurs ont été écoulés sur le marché mondial, en hausse de 7,9 % par rapport à la même période l’an dernier.Entre avril et juin, la part de marché du premier groupe sud-coréen a atteint 29,6 %. Cela lui a permis de conserver sa place de numéro un mondial pour le 48e trimestre d’affilée.