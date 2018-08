Coup d’envoi en septembre de la période de recrutement des nouveaux employés

Photo : YONHAP News

L’emploi demeure le maître-mot du président de la République, et les conglomérats s’apprêtent à embaucher de nouveaux salariés pour le second semestre de l’année. Un recrutement ouvert à tous les diplômés d’université sur annonce officielle.Plusieurs grands groupes comme Samsung, Hyundai, SK et LG, soucieux de plaire au pouvoir, avaient déjà annoncé un plan massif de recrutement et d’investissements. Les jeunes diplômés misent donc beaucoup sur ces conglomérats.D’après les résultats d’une récente enquête réalisée par le portail de l’emploi Incruit auprès de 571 entreprises cotées en Bourse, 43 % d’entre elles vont commencer à recevoir en septembre et en octobre les dossiers de candidature des postulants. Et un total de 47 580 postes seront à pourvoir, dont 93,8 % dans les grands groupes.