Un mort dans les pluies diluviennes à Séoul

Photo : YONHAP News

Une personne a été tuée dans les inondations causées par les pluies torrentielles qui se sont abattues sur Séoul dans la nuit de mardi à mercredi. Les précipitations étaient alors supérieures à 70 mm par heure.Le drame est survenu hier soir vers 21h sous un pont dans l’arrondissement de Nowon, dans le nord de la capitale. Cinq voitures qui roulaient ont été submergées suite à la crue soudaine des cours d’eau. Sept chauffeurs et passagers ont été évacués ou sauvés. Mais une personne portée disparue a été retrouvée morte.Des maisons et des routes ont été inondées également à Goyang et à Incheon, respectivement au nord et à l’ouest de Séoul. Par mesure de précaution, l’accès à certaines voies express a été restreint à Séoul.L’agence météorologique prévoit 150 mm de pluies à Séoul et dans sa région jusqu’à demain.