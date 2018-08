La consommation de viande grillée accroîtrait le risque de cancer du sein

Photo : KBS News

Une équipe de recherche du Centre national de lutte contre le cancer a identifié une habitude alimentaire qui augmenterait le risque de cancer du sein. Il s’agit de consommer les aliments, la viande ou le poisson, après les avoir grillés au four ou sur la braise.Cette conclusion est le fruit d’une observation de neuf ans et six mois sur près de 5 000 femmes en bonne santé âgées de 30 ans ou plus, qui ont visité le centre.Résultat : le risque de cancer du sein s’est révélé 1,8 fois plus élevé chez les femmes qui ont mangé de la viande grillée de cette façon plus de deux ou trois fois par mois, par rapport à celles qui en ont consommé moins d’une fois par mois. Le risque était jusqu’à trois fois plus important chez les femmes ménopausées.