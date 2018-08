Jeux asiatiques : les footballeurs sud-coréens battent leurs adversaires vietnamiens 3 à 1

Photo : YONHAP News

Aux 18e Jeux asiatiques, l’équipe sud-coréenne de football a battu 3 à 1 son adversaire vietnamien lors de la demi-finale qui s’est déroulée mercredi soir au stade Pakansari à Cibinong, au sud de Jakarta.Le premier but a été marqué par Lee Seung-woo à la 7e minute de la première période, suivi du deuxième inscrit par Hwang Eui-jo une vingtaine de minutes plus tard. Quant au dernier, il est intervenu à la 10e minute de la seconde période, une fois de plus grâce à Lee.Les guerriers de Taegeuk, qui rêvent de remporter l’or pour la deuxième fois consécutive lors de ce plus grand rendez-vous sportif d’Asie, réussissent ainsi à se hisser en finale. Ils affronteront, samedi, le Japon qui a gagné contre les Emirats arabes unis.