Jeux asiatiques : les sud-Coréens ramassent quatre médailles en judo en une seule journée

Photo : YONHAP News

En Indonésie, pendant que les footballeurs sud-coréens affrontaient mercredi leurs adversaires vietnamiens pour atteindre la finale aux Jeux asiatiques, les athlètes qui représentent la Corée du Sud dans d’autres sports ont eux aussi continué la chasse aux médailles.Leur plus grand exploit de la journée d’hier est sans conteste en judo. An Ba-ul a tout d’abord gagné une médaille d’or dans la catégorie des moins de 66 kg messieurs en battant le Japonais Joshiro Maruyama. Jeong Bo-kyeong est quant à elle montée sur la plus haute marche du podium dans la catégorie des moins de 48 kg dames en vainquant Ami Kondo. Quant à Park Da-sol et Lee Ha-rim, ils ont chacun mis une médaille d’argent et une de bronze autour de leur cou dans la catégorie des moins de 52 kg et de 60 kg.N’oublions tout de même pas de mentionner les trois médailles d’or décrochées par Kim Jing-woong en soft tennis et par Park Sang-hoon dans l’épreuve de poursuite individuelle en cyclisme. Les sud-Coréennes sont également montées sur la plus haute marche du podium en vol de distance par équipes en parapente.Avec désormais 37 médailles d’or, 42 d’argent et 50 de bronze, la Corée du Sud maintient sa 3e place au classement général. Le trône est toujours occupé par la Chine. Elle est suivie du Japon. L’Indonésie, le pays hôte, se positionne au 4e rang.