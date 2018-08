Donald Trump réaffirme que ses relations avec Kim Jong-un sont bonnes

Photo : YONHAP News

Pour le président américain, il n'y a aucune raison de dépenser de l'argent pour les exercices militaires conjoints entre Séoul et Washington. Cette position a été dévoilée dans un communiqué de la Maison blanche que Donald Trump a publié sur son fil Twitter.Le texte ajoute pourtant que le numéro un des Etats-Unis peut immédiatement reprendre ces entraînements, s’il le souhaite. Et que dans ce cas, l’envergure de ces manœuvres serait beaucoup plus importante.A travers le même communiqué, le président américain a réaffirmé que ses relations avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un étaient bonnes. Il a une fois de plus accusé la Chine de compliquer la situation.