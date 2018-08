Photo : YONHAP News

La pluie continuait de s'abattre sur le pays du Matin clair, ce jeudi, notamment dans sa moitié sud. Ainsi, dans la province de Jeolla du Nord, on attendait près de 50 mm de précipitations par heure, accompagnées d'orages.Cet après-midi, le thermomètre indique 29°C à Séoul, 30°C à Gwangju et à Busan, et 32°C, la maximale, sur l'île de Jeju.