Le nombre d’élèves diminue de 2,5 % par rapport à l’année dernière

6 309 723, c’est le nombre d’élèves cette année dans les écoles maternelles, primaires et secondaires en Corée du Sud. Soit une baisse de 2,5 % comparé à il y a un an.Avec la chute de la natalité au pays du Matin clair, c’est surtout au collège et au lycée qu’on compte de moins en moins d’adolescents scolarisés. Leur nombre a respectivement diminué de 3,4 % et 7,9 % en glissement annuel.Seul le primaire voit une augmentation, certes légère, de ses effectifs. Principale explication à cette hausse de 1,4 % d’après le ministère de l’Education : en mars 2018, les enfants nés en 2010 et 2011 ont été scolarisés, et ceux-ci étaient plus nombreux par rapport aux années précédentes. Placées sous les signes du tigre blanc et du dragon noir, ces années porte-bonheur selon le zodiac oriental ont encouragé les couples à faire beaucoup de bébés.