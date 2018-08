Nouveau cas de vache folle aux Etats-Unis : Séoul renforce la quarantaine

Photo : YONHAP News

Un nouveau cas d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), plus connue sous le nom de maladie de la vache folle, a été confirmé mercredi en Floride. Dès le lendemain, une réunion pour y faire face a été organisée sous la présidence du ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de Corée du Sud.A cette occasion, Lee Kae-ho a ordonné aux participants de prendre des mesures à la fois actives et préventives pour la sécurité des citoyens, tout en les tenant informés. Il leur a également demandé de travailler main dans la main avec les Etats-Unis pour obtenir rapidement les résultats de l’enquête épidémiologique et observer de près comment les autres nations, comme le Japon, réagissent.La quarantaine contre le bœuf made in USA a ainsi été renforcée. Le taux d’examen en nature a été porté de 3 à 30 % depuis hier. Et d’après le ministère, le pays du Matin clair n’importe pas de viande abattue en Floride.