Création d’emplois : le président Moon appelle à la coopération entre le gouvernement central et les collectivités locales

Photo : YONHAP News

La création d’emplois est la priorité numéro un pour le gouvernement central tout comme pour les collectivités locales. C’est ce qu’a déclaré ce matin le président de la République. C’était à l’issue d’une rencontre avec les gouverneurs de province et des maires de grande ville à la Maison bleue.Tout en rappelant que les citoyens sont préoccupés par la baisse des indicateurs de l’emploi et que de nombreuses régions souffrent des répercussions économiques de la restructuration des entreprises, Moon Jae-in a appelé à une coopération étroite entre les deux côtés.Pour lui, le système actuel selon lequel le gouvernement central donne des directives et les collectivités locales se chargent des finances a montré ses limites, et il convient de favoriser la communication. Le chef de l’Etat a alors proposé de tenir régulièrement des réunions avec les gouverneurs et les maires afin de renforcer la coopération entre les gouvernements central et locaux.