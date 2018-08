Treize tortues de mer retrouvent leur habitat naturel

Photo : YONHAP News

Le ministère des Affaires maritimes et de la Pêche a organisé hier le retour à la mer de 13 tortues marines dans une station balnéaire située sur l’île méridionale de Jeju. Certaines d’entre elles avaient été secourues après s’être retrouvées coincées dans un filet, quand d’autres ont été importées à des fins de recherche ou sont nées par incubation artificielle.Jugées vulnérables ou menacées d’extinction, ces tortues de la famille des Chelonioidea font l’objet de mesures de protection en Corée du Sud. Et c’est depuis l’année dernière qu’elles sont relâchées au large de Jeju sur initiative gouvernementale.Le choix de cette grande île située tout au sud de la péninsule coréenne est simple : c’est ici qu’a été découvert pour la dernière fois un site de ponte d’œufs, en 2007, et le faible nombre de filets de pêche font de cet endroit un lieu idéal pour leur nouvelle vie.