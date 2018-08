Le président Moon procède à un remaniement ministériel partiel

Photo : YONHAP News

Comme prévu, le président de la République Moon Jae-in a procédé à un remaniement ministériel. La Maison bleue a rendu publique cet après-midi la liste de cinq nouveaux ministres. Et non six, contrairement aux bruits qui courraient ces derniers jours.La députée du Minjoo Yoo Eun-hye a tout d’abord été choisie comme vice-Premier ministre et ministre de l’Education. L’actuel chef d’état-major Jeong Kyeong-doo a quant à lui été désigné à la tête du ministère de la Défense. Le poste de ministre de l’Emploi va à l’ex-numéro deux de ce ministère, Lee Jae-gap. Celui du Commerce à l’actuel patron de l’Office coréen de la propriété intellectuelle (KIPO), Sung Yun-mo, et enfin celui de la Femme et de la Famille à la députée du parti présidentiel Jin Sun-mi. La ministre de l’Environnement Kim Eun-kyung conserve son siège alors que certains prévoyaient son départ.La Cheongwadae s’attend à ce que ce remaniement prépare mieux l’acte II du quinquennat du chef de l’Etat. L’ancien avocat pour les droits de l’Homme devenu homme politique est arrivé au pouvoir en mai 2017 suite à l’élection présidentielle précoce causée par la destitution de la présidente Park Geun-hye.