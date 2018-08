Jeux asiatiques : la chasse aux médailles en individuel et en équipe se poursuit

Photo : YONHAP News

A trois jours de la clôture des 18e Jeux asiatiques, les sud-Coréens continuaient à afficher d’excellentes performances en sports individuels comme ceux de ballon.D’abord, en handball féminin, la Corée du Sud a remporté hier sa 7e médaille d’or en battant la Chine 29 à 23. Et la cycliste sud-coréenne Lee Ju-mi est montée sur la plus haute marche du podium en poursuite individuelle. Son confrère Im Chae-bin a remporté la médaille de bronze en vitesse individuelle.En judo, An Chang-rim et Kim Seong-yeon ont mis chacun une médaille d’argent autour de leur cou dans la catégorie des moins de 73 kg messieurs et de 70 kg dames. En tennis double mixte, le duo Kim Ki-sung et Mun Hye-gyeong a fait de même en s’inclinant face à l’équipe taïwanaise. Idem pour les canoéistes sud-coréens en kayak quatre places sur 500 m. Quant à leur consœur Lee Soon-ja, elle a complété le podium en canoë individuel sur 500 m.Du côté des jeux de ballon, les beach-volleyeurs sud-coréens se sont qualifiés en finale en battant les Taïwanais 3 à 2 et l’équipe de base-ball a écrasé les Japonais 5 à 1. Si elle remporte le match aujourd’hui face aux Chinois, elle pourrait disputer la finale.Enfin, les joueuses de l’équipe intercoréenne de basket-ball se sont assurées au moins une médaille d’argent en battant les Taïwanaises 89 à 66.Actuellement, la Corée du Sud maintient sa 3e place au classement général avec 141 médailles, dont 39 en or, 46 en argent et 56 en bronze, derrière la Chine et le Japon.