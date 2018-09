Sommet intercoréen : le président Moon va dépêcher un envoyé spécial à Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le président de la République Moon Jae-in a décidé de dépêcher le 5 septembre prochain un envoyé spécial en Corée du Nord en vue de préparer son troisième sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. C’est ce qu’a annoncé hier en fin de journée la Cheongwadae.Selon le porte-parole de la Maison bleue, Séoul avait proposé vendredi matin à Pyongyang cette expédition. Ce dernier l’a acceptée quelques heures plus tard. Kim Eui-kyeom a expliqué que cet envoyé spécial discutera avec ses interlocuteurs nord-coréens non seulement de l’agenda du nouveau sommet, mais aussi des mesures pour améliorer les relations intercoréennes tout comme la dénucléarisation de la péninsule ainsi que l’instauration de la paix dans la région. Il a ajouté que le nom de l’émissaire ainsi que la taille de la délégation n’étaient pas encore fixés et que les discussions allaient continuer à ce sujet.La réaction des partis politiques ne s’est pas fait attendre. A droite comme à gauche, elles ont été pour une fois unanimes à saluer la décision du chef de l’Etat. Les partis d’opposition ont toutefois émis une demande : la coordination avec Washington.