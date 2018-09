Washington réaffirme que l'amélioration des relations intercoréennes doit aller de pair avec la dénucléarisation

Photo : YONHAP News

Selon le bureau du porte-parole du département d'Etat américain, l’envoi d’un émissaire spécial de Séoul à Pyongyang et l’amélioration des relations intercoréennes doivent être en concordance avec les progrès dans la dénucléarisation de la péninsule. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui la Voix de l’Amérique (VOA).Le responsable interrogé hier par la radio américaine a repris les propos du président sud-coréen Moon Jae-in afin de souligner l’importance d’améliorer les relations entre les deux Corées à condition que le dossier du nucléaire nord-coréen progresse.Selon lui, les pressions diplomatique et économique sur le royaume ermite doivent être maintenues, comme l’a confirmé le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo durant son déplacement en Asie en juillet, pour que la Corée du Nord réalise une dénucléarisation complète et vérifiable conformément à l’engagement de son dirigeant Kim Jong-un.