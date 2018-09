Fortes pluies : le nombre de sinistrés dépasse les 300

Photo : YONHAP News

Le nombre de sinistrés suite aux fortes pluies qui sont tombées depuis le 26 août dernier a dépassé le seuil de 300 personnes.D’après le ministère de l'Intérieur, on en dénombrait hier soir 310, issus de 191 foyers dans l’ensemble du pays. Dans certaines régions comme Séoul et la province de Gyeonggi qui entoure la capitale, 136 individus ne peuvent toujours pas regagner leur domicile et sont hébergés dans des abris. Le bilan est pour l’heure de trois morts, un disparu et quatre blessés.Des pluies accompagnées de vents violents devraient tomber dans le sud de la péninsule d’ici demain. Le gouvernement demande donc aux régions concernées de rester sur le qui-vive 24h sur 24.