Le prix de l’essence en hausse pour la 9e semaine consécutive

Le prix de l’essence est en hausse pour la 9e semaine consécutive en Corée du Sud. Selon la société nationale du pétrole (Knoc), la moyenne des prix à la pompe s’est élevée cette semaine à 1 620,3 wons le litre, une somme équivalente à 1,25 euro. Comparé à la semaine précédente, c’est 0,9 won de plus. Et il s’agit du prix le plus élevé depuis la dernière semaine de décembre 2014.D’après les analyses de la Knoc, la hausse devrait se poursuivre un certain temps en raison de la guerre commerciale Washington-Pékin, de la baisse du stock de pétrole brut aux Etats-Unis ou encore de la menace de l’Iran de fermer le détroit d'Ormuz.