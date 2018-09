Jeux asiatiques : Cho Gwang-hee remporte l’or en canoë-kayak

Photo : YONHAP News

Les Jeux asiatiques de Jakarta-Palembang s’achèvent demain soir, mais les athlètes poursuivent leur chasse aux médailles.La star du canoë-kayak sud-coréen, Cho Gwang-hee, a terminé ce matin premier de l’épreuve du K1 200m hommes avec un temps de 35’’373. Le jeune homme de 24 ans devient ainsi double médaillé d’or dans cet événement sportif international, toutes éditions confondues.Hier, la cycliste Na Ah-reum s'est emparée de sa quatrième médaille d’or en Indonésie. A l'épreuve de la course à l’américaine chez les femmes, elle a réussi à battre avec sa coéquipière Kil Yu-ri les Hongkongaises, 76 points contre 61. Les judokas Gwak Dong-han et Kim Sung-min sont respectivement montés sur la plus haute marche du podium chez les moins de 90 kg et chez les moins de 100 kg. Quant à Ha Jee-min, il a fait retentir le « Aegukga », l’hymne national sud-coréen, en voile, plus précisément en Laser Standard.A l’heure actuelle, la Corée du Sud maintient sa 3e place au classement général avec 161 médailles, dont 43 faites dans le métal le plus précieux. Le trône est toujours occupé par la Chine. Elle est suivie du Japon. L’Indonésie, le pays hôte, se positionne au 4e rang.