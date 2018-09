Jeux asiatiques : les baseballeurs sud-coréens battent leurs adversaires chinois 10 à 1

Aux 18e Jeux asiatiques, l’équipe sud-coréenne de baseball a battu vendredi son adversaire chinois 10 à 1 au stade de Gelora Bung Karno à Jakarta. Les hommes de Sun Dong-yol doivent aujourd’hui affronter les Japonais qui sont venus à bout des Taïwanais, 5 à 0. Le vainqueur du match de ce soir montera sur la plus haute marche du podium.Quelques heures plus tard, la Corée du Sud et le Japon s’affronteront dans un autre sport afin de décrocher la médaille d’or. Il s’agit du football. Les jeunes « guerriers de Taegeuk », qui ont battu les Vietnamiens mercredi, ambitionnent de rentrer avec la plus belle des récompenses autour du cou, et ce pour la deuxième fois consécutive dans ce plus grand rendez-vous sportif de la région.