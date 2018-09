Un mois d’août record pour les exportations sud-coréennes

Photo : Getty Images Bank

Le mois dernier, les exportations sud-coréennes ont poursuivi leur progression, notamment grâce aux ventes de semi-conducteurs et de produits pétrochimiques.D’après les chiffres du ministère du Commerce extérieur, celles-ci ont bondi de 8,7 % par rapport à la même période l’an dernier pour totaliser 51,2 milliards de dollars. C’est un record pour un mois d’août.Dans le détail, les ventes de semi-conducteurs hors des frontières ont bondi de plus de 31 % pour atteindre 11,5 milliards de dollars. Celles de produits pétrochimiques, portées par une forte demande et la hausse des prix du brut, ont grimpé de 17 % à 4,35 milliards, un record historique.Quant aux importations, elles se sont élevées à 44,3 milliards de dollars, en hausse de 9,2 % sur un an. Le pays affiche ainsi un excédent commercial de 6,9 milliards. Les exportations ont dépassé les importations pour le 79e mois consécutif.