Jeux asiatiques : la Corée du Sud termine au 3e rang du classement général

Photo : YONHAP News

La cérémonie de clôture des 18e Jeux asiatiques se déroulera ce soir au stade Gelora-Bung-Karno (GBK) à Jakarta, en Indonésie.Depuis l’ouverture officielle de ce plus grand rendez-vous sportif de la région, le 18 août dernier, jusqu’à hier, les athlètes sud-coréens ont tout donné. Résultat : avec 49 médailles d’or, 58 d’argent et 70 de bronze, la Corée du Sud occupe le 3e rang du classement général derrière la Chine et le Japon. C’est la première fois en 24 ans qu’elle se retrouve à cette position depuis les Jeux asiatiques de Hiroshima en 1994. Les sportifs sud-coréens ont excellé cette fois-ci dans des sports comme l’escrime ou le cyclisme. Mais en n’obtenant pas de résultats satisfaisants en taekwondo, l’art martial traditionnel coréen, et en tir à l’arc, ils n’ont pas pu atteindre leur objectif initial de terminer à la 2e place pour la 6e fois consécutive.Pourtant, les Jeux asiatiques de Jakarta-Palembang resteront dans la mémoire de beaucoup de gens, puisque les deux Corées, qui ont créé des équipes unifiées dans trois domaines, ont remporté quatre médailles dont une dans le métal le plus précieux. Dimanche dernier, rappelons-le, l'équipe coréenne unifiée de canoë-kayak chez les femmes avait remporté la médaille d'or dans la course de bateaux-dragons sur 500m.Les habitants du pays du Matin clair se souviendront aussi d’avoir crié haut et fort « Dae-han-min-guk (République de Corée) » en regardant le match de baseball ainsi que celui de football qui se sont déroulés la veille de la clôture de l’événement.Samedi soir, les hommes de Sun Dong-yol ont battu leurs adversaires japonais 3 à 0 au stade de Gelora-Bung-Karno à Jakarta. L’équipe sud-coréenne de baseball a ainsi réussi à monter sur la plus haute marche du podium des Jeux asiatiques pour la 3e fois consécutive.Quelques heures plus tard, les « guerriers de Taegeuk » qui ont eux aussi affronté les Japonais (2 à 1) ont fait retentir le « Aegukga », l’hymne national sud-coréen. Pour les hommes de Kim Hak-beom, cette victoire était doublement significative puisque cela a permis à la Corée du Sud d’être championne d’Asie en football pour la 2e fois de suite dans cet événement sportif international et à ses joueurs d’être exemptés de service militaire.