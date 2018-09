Sommet intercoréen : Moon Jae-in nomme cinq émissaires spéciaux

Photo : YONHAP News

La Maison bleue a annoncé hier que la délégation présidentielle se rendrait mercredi prochain à Pyongyang pour un voyage d'un jour. Chung Eui-yong, conseiller à la sécurité nationale de la présidence sera à la tête de la délégation composée de cinq membres : Suh Hoon, patron du Service national du renseignement (NIS), Kim Sang-gyun, directeur adjoint du NIS, Chun Hae-sung, vice-ministre de la Réunification et Yun Kun-young, secrétaire présidentiel aux affaires de l'Etat.Selon le porte-parole de la Cheongwadae, la délégation a été formée des membres qui avaient effectué la même mission en mars dernier, pour renforcer la continuité des pourparlers intercoréens. Et d'ajouter que cette fois, un voyage d'une journée serait suffisant, vu la confiance mutuelle et l'expérience des envoyés.Les discussions de mercredi porteront notamment sur la date et l'agenda du 3ème sommet intercoréen prévu à Pyongyang. La déclaration de la fin de la guerre, la dénucléarisation complète et l'instauration de la paix sur la péninsule seront donc sur la table des négociations.De l'avis d'experts, le déplacement de la délégation portera ses fruits si la Corée du Nord se montre plus flexible dans les négociations avec les Etats-Unis. En effet, le régime communiste réclame d'abord la déclaration de la fin du conflit fratricide, alors que l'administration américaine plébiscite la dénucléarisation complètement vérifiée du Nord.