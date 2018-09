Jeux asiatiques : la troisième place un peu decevante de la Corée du Sud

Photo : KBS News

La Corée du Sud a terminé au 3ème rang du classement général aux 18ème Jeux asiatiques de Jakarta-Palembang, avec 49 médailles d’or, 58 d’argent et 70 de bronze. Les athlètes sud-coréens ont tout donné mais ils n’ont pu atteindre leur objectif initial de se hisser à la seconde place avec 65 médailles d'or pour la 6ème fois consécutive.C'est la première fois depuis 1982 que le pays du Matin clair ne rapporte pas cinquante médailles d'or, un objectif qui avait été d'ailleurs revu à la baisse au début de l'événement. C'est également la première fois en 24 ans qu'il n'a pas maintenu sa seconde place, détrôné par par le Japon avec 75 médailles d'or.D'abord, les sportifs sud-coréens n'ont pas obtenu des résultats satisfaisants en taekwondo, l’art martial traditionnel coréen, et en tir à l’arc. Conséquence de la mise à niveaux d'autres pays asiatiques dans ces disciplines. Ensuite, les disciplines de base étant toujours le point faible pour le pays, la course et la natation n'ont apporté qu'une médaille d'or chacune, sur les 48 et 41 médailles mises en jeux respectivement.La Corée du Sud devra donc déployer plus d'efforts pour bien préparer les Jeux olympiques de Tokyo qui auront lieu dans deux ans.