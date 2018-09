Coup d'envoi de la session ordinaire de l'Assemblée nationale

Photo : KBS News

La deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale depuis l'investiture du président Moon Jae-in débute aujourd'hui pour une durée de 100 jours. Les députés du parti au pouvoir et des camps de l'opposition s'affronteront sur de nombreux dossiers dont le budget 2019 et les projets de loi liés à la dérégulation ou à la vie quotidienne des citoyens.Le parti présidentiel et les camps d'en face s'étaient mis d'accord pour accélérer l'adoption des projets de loi permettant de faciliter les activités des banques en ligne et de réformer les régulations visant le développement des industries et des services. Mais ils devront encore plus se rapprocher pour s'accorder sur les détails. Les bras de fer s'annoncent également sur la ratification de la déclaration de Panmunjom signée à l'issue du premier sommet intercoréen du 27 avril.La session ordinaire inaugurée aujourd'hui par la cérémonie d'ouverture, se compose de nombreux programmes dont la séance de questions-réponses au gouvernement et l'audit parlementaire.