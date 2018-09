Visite imminente d'un haut fonctionnaire chargé du dossier nord-coréen

Photo : KBS News

Stephen Biegun, nouveau membre de l'équipe chargée de la Corée du Nord au sein du gouvernement américain, se rendra très prochainement en Corée du Sud et au Japon. Il s'agit de son premier déplacement en Asie du Nord-est depuis son arrivée à ce poste.Sa tournée est d'autant plus significative que la quatrième visite à Pyongyang du secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a été annulée in extremis. Et c'est Lee Do-hoon, négociateur nucléaire sud-coréen, qui rencontrera le délégué spécial, pour discuter d’une relance des pourparlers entre Pyongyang et Washington sur la dénucléarisation de la Corée du Nord qui piétinent depuis un certain temps.Selon la chaîne d'information américaine CNBC, Stephen Biegun est connu pour sa riche expérience dans de divers domaines économique, diplomatique et sécuritaire, et sa qualité de négociateur.