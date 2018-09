L'homme politique chevronné Sohn à la tête du petit parti de l'opposition

Photo : YONHAP News

Le Bareun-Avenir a élu son nouveau président lors de sa convention nationale tenue hier. Sohn Hak-kyu, âgé de 71 ans, est sorti gagnant avec 27,02 % des suffrages. Quatre nouveaux membres du Conseil suprême du parti ont également été choisis.Le Bareun-Avenir est une formation centre-droit créée par la fusion de deux mouvements : le Bareun et le Parti du peuple. Les résultats des élections confirment une présence forte du Bareun dans la direction de cette 3ème force politique. En effet, trois de ces quatre nouveaux recrutés viennent du Bareun. Qui plus est, l'écart entre Sohn élu président, et Ha Tae-keung, le deuxième du classement et originaire du Bareun, n'atteint qu'un peu plus de 4 %.Dans son allocution adressée juste après son élection, Sohn a vivement critiqué le Minjoo, le parti au pouvoir ainsi que le Parti Liberté Corée, le premier parti de l'opposition, pour leur orgueil et la confrontation inutile.