Moins de primes de Chuseok pour les salariés

Plus de la moitié des entreprises sud-coréennes n'offriront pas de primes d’encouragement et de récompense à l'occasion de Chuseok, la fête des récoltes coréenne. Saramin, une plateforme de demandes-offres d'emploi du pays, a mené une enquête auprès de 880 entreprises. 450 d’entre elles, soit 51,1 %, ont répondu qu'elles n'envisageaient pas d’accorder cette prime à leurs employés. 48,9 % la paieront donc cette année contre 54,5 % l'année dernière.La somme moyenne d’une prime par personne est de 620 000 wons, soit 481 euros environ. Mais en 2016, elle a atteint 551 euros et en 2017, 512 euros. Outre cette évolution négative, un grand écart s'est confirmé en fonction de la taille des entités. Les salariés des grandes entreprises recevront cette année 924 euros alors que ceux des petites entreprises n’encaisseront que 458 euros.