Photo : YONHAP News

Les nuages ont décidé de rester dans le ciel sud-coréen et d'arroser le pays. L'île méridionale de Jeju n'a pas échappé aux averses.Les températures se rafraîchissent grâce à la pluie, il faisait 26°C à Séoul, en tombant à 24°C dans la province de Gangwon. Le centre du pays était lui plus chaud avec des températures montant jusqu'à 30°C à Jeonju et ne dépassant pas 26°C au sud, à Busan.