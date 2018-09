ALE Séoul-Washington : le texte renégocié a été dévoilé

Photo : KBS News

Séoul et Washington ont dévoilé simultanément hier le texte de leur nouveau traité de libre-échange (Korus), sur lequel ils étaient parvenus à un accord de principe en mars.Le ministère compétent sud-coréen a expliqué qu’aucun changement n’était intervenu depuis la révision il y a six mois. Séoul avait alors accepté de prolonger de 20 ans, jusqu'à 2041, les taxes américaines de 25 % sur ses pick-ups. Selon l’ancienne mouture de leur pacte, ces taxes devaient être totalement levées d’ici 2021.Les deux parties avaient également convenu d’amender la clause sur l’ISDS afin d’empêcher les abus par certaines firmes multinationales de ce système de règlement des litiges entre elles et les Etats où elles s’installent. Autres décisions prises : il s’agit de faire preuve de davantage de transparence dans les procédures de droit anti-dumping et compensateur et de revoir les prix des médicaments dits innovants.Le ministère de l’Industrie et du Commerce extérieur projette désormais de négocier la date de signature de l’accord après une période de consultation publique dans le pays sur son contenu, puis l’approbation de Moon Jae-in. Il soumettra ensuite le texte signé à la ratification du Parlement. Séoul veut achever toutes les procédures internes d’ici le 1er janvier.