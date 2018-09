Révision en vue des dérogations spéciales au service militaire obligatoire

Photo : KBS News

Vous vous souvenez certainement qu’en Corée du Sud, le service militaire est obligatoire pour tous les hommes. Or, le gouvernement gratifie d'une exemption les sportifs et les joueurs de musique classique qui contribuent à « rehausser le prestige national ». C’est le cas de Son Heung-min, le capitaine de l’équipe de football du pays lauréate des Jeux asiatiques qui viennent de s'achever en Indonésie.Cette victoire très médiatisée a suscité en même temps une polémique sur l’équité de la récompense en question. Actuellement, les dérogations sont accordées uniquement aux athlètes qui montent sur l’une des marches du podium aux Jeux olympiques ou qui remportent une finale aux Jeux asiatiques. Idem pour les artistes de musique classique qui prennent la première ou la deuxième place dans un concours international ou qui se classent premier dans un concours national. Il leur suffit de suivre un entraînement militaire de base de quatre semaines. La durée du service militaire est d’au moins 21 mois.En revanche, les sportifs qui s’imposent aux championnats du monde et les artistes de pop comme BTS n’en bénéficient pas. Ce boys band fait cependant briller la k-pop dans le monde. Cela n’est pas juste pour certains. Des voix s’élèvent alors contre l’actuel système. Elles réclament son application plus sévère.Face à la polémique, l’administration en charge du recrutement des conscrits a annoncé hier qu’elle allait le revoir entièrement.