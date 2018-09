Moon Jae-in prévoit un sommet à Séoul avec le président indonésien Joko Widodo

Le président Moon Jae-in recevra lundi prochain son homologue indonésien Joko Widodo, qui effectuera une visite d’Etat en Corée du Sud du 9 au 11 septembre.Le porte-parole de la Maison bleue Kim Eui-kyeom a affirmé que le dirigeant indonésien allait faire ce déplacement en réponse à celui de Moon à Jakarta en novembre dernier. L’Indonésie est le premier pays de l’Association des nations du Sud-est asiatique (Asean) où il s’est rendu après son investiture six mois plus tôt. Les deux nations ont alors élevé leurs relations à celles de « partenariat stratégique spécial ». Ce quatrième pays le plus peuplé au monde est le principal partenaire de Séoul pour sa nouvelle politique du Sud, qui vise à élargir son horizon économique vers l’Asean.Selon le porte-parole, lors de leur entrevue de lundi, les deux hommes discuteront des meilleurs moyens de renforcer davantage la coopération entre leurs pays dans divers domaines allant du commerce à l’industrie de l’armement, et d’orienter leurs liens vers l’avenir.