Le nucléaire et le charbon représentent plus de 70 % de la production d’électricité

En Corée du Sud, la part combinée du nucléaire et du charbon dans la production d’énergie est supérieure à 70 %. C’est ce qu’on a appris d’un récent rapport du géant pétrolier BP sur les chiffres clés de l’énergie dans le monde.Dans le détail, en 2017, l’atome et le charbon représentaient respectivement 26 % et 46,2 % du mix électrique national. Des chiffres à comparer avec la moyenne de 17,8 % et de 27,2 % pour les pays membres de l’OCDE.Le parc nucléaire a généré près de 148,4 TWh l’an dernier. La Corée du Sud était alors le quatrième pays producteur d'électricité d'origine nucléaire, derrière les Etats-Unis, la Chine et la Russie. Elle domine la liste si sa population est prise en compte.Le poids du charbon, considéré comme le principal responsable des particules fines, reste toujours élevé. Avec 264,4 TWh, le pays était le cinquième producteur de cette énergie fossile au monde.Cette dépendance au nucléaire et au charbon est due au retard des nouvelles énergies renouvelables. L’an dernier, celles-ci représentaient seulement 2,8 % de la production totale d’électricité, contre une moyenne de 12,2 % pour les membres de l’OCDE.