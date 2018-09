Croissance économique au second trimestre : +0,6 %

Photo : KBS News

La croissance de l’économie nationale devrait se situer à 0,6 % au deuxième trimestre de l’année, selon la Banque de Corée.A en croire les chiffres provisoires du revenu national établis par la banque centrale pour cette période, le PIB a donc progressé de 0,6 % par rapport au trimestre précédent pour totaliser 397 959 milliards de wons, soit à peu près 308 milliards d’euros. C’est 0,4 point de moins qu’entre janvier et mars, et 0,1 point en dessous de l’estimation avancée en juillet.Par secteur, la consommation privée comme publique a affiché son pire résultat respectivement depuis le dernier trimestre 2016 et le premier trimestre 2015 : +0,3 % seulement.Les investissements dans le BTP et dans les équipements ont enregistré une croissance négative : -2,1 % et -5,7 % chacun.Quant aux exportations, elles ont légèrement grimpé, de 0,4 %.Pendant les trois premiers mois de l’année, le revenu national brut réel a lui aussi reculé de 1 % par rapport au trimestre précédent.