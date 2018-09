Le patron du Minjoo s’exprime devant le Parlement

Photo : YONHAP News

Comme programmé, le nouveau patron du Minjoo, le parti de Moon Jae-in, s’est exprimé aujourd’hui à la tribune de l’Assemblée nationale, qui avait débuté hier sa session ordinaire.Dans un discours qu’il a prononcé en qualité de chef de groupe parlementaire, Lee Hae-chan a affirmé que 2018 et 2019 seraient les années les plus importantes pour l’avenir de la péninsule et à la fois une période douloureuse de transition.Dans la foulée, il a donné les cinq chantiers prioritaires du pays : préparer de nouveaux moteurs de croissance, renforcer la cohésion nationale, mettre un terme aux mauvaises pratiques passées, développer le pays de façon équilibrée et réaliser une économie « de paix » dans la péninsule.Le président du parti au pouvoir a alors annoncé son intention de mettre en place un dispositif en charge d’écouter les opinions des sud-Coréens de toutes couches sociales.Afin de réaliser notamment une économie de paix dans la péninsule, Lee a souligné la nécessité pour le Parlement de ratifier l’accord intercoréen de Panmunjom signé le 27 avril entre les dirigeants des deux Corées, sans parler de la réouverture du parc industriel intercoréen de Gaeseong, en sommeil depuis février 2016.Afin de discuter de toutes ces tâches, il a de nouveau proposé une rencontre avec ses homologues de quatre autres partis.